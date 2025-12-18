Vanoli vara l'attacco europeo: contro il Losanna spazio alla coppia Piccoli-Dzeko

In una notte di Conference League che per la Fiorentina può valere il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione saltando di fatto i play off, Paolo Vanoli non cambia e sceglie di puntare ancora sul 3-5-2, almeno in partenza. Il tecnico viola sembra pronto a optare per la continuità tattica così da dare certezze alla squadra. In porta ci sarà un'occasione per Martinelli, che si appresta a sostituire De Gea timbrando così la sua seconda presenza europea con la Fiorentina e più in generale in stagione. In difesa invece ci sarà spazio per Pongracic, assieme a Pablo Marí e Viti. Per quest’ultimo probabile nuova maglia da titolare, che si aggiungerebbe alle tredici presenze già collezionate da inizio stagione ad oggi. Panchina in vista per il capitano Ranieri e anche per Comuzzo.

Guardando la metà campo, sottolinea il Corriere dello Sport, sulla fascia destra si scalda Dodo, mentre come interno di centrocampo occhio a Richardson. Vertice basso Nicolussi Caviglia e non Fagioli, che spera nell’ingresso a partita in corso. Mezzala sinistra Sohm. Sulla corsia sinistra è previsto l’impiego di Parisi. In attacco non è da escludere il tandem Piccoli-Dzeko, che al momento resta in vantaggio su Gudmundsson-Kean. In mattinata Vanoli scioglierà le ultime riserve e deciderà su chi puntare.