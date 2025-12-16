Zanoli: "Ok con le big ma ora punti con tutte, fin dalla Fiorentina. Gara impegnativa ma possiamo divertirci"

Il giocatore dell'Udinese, Alessandro Zanoli, ospite ad "Udinese Tonight" ha parlato della vittoria contro il Napoli ed anche della prossima sfida con la Fiorentina, domenica a Firenze:

"È stata una settimana impegnativa dal punto di vista mentale dopo la brutta sconfitta contro il Genoa. Siamo arrivati alla partita contro il Napoli molto preparati, soprattutto fisicamente e mentalmente, sapevamo che potevamo fare bene e abbiamo svolto il nostro lavoro egregiamente. Siamo stati molto attivi sin dai primi minuti, abbiamo visto che potevamo mettere in difficoltà il Napoli aumentando il ritmo e così è stato. Nel secondo tempo abbiamo dominato, senza rischiare più di tanto”.



Inter, poi Atalanta, adesso il Napoli: è una Udinese che si esalta con le big? “Contro le grandi è normale che l’adrenalina salga, sono partite “più facili” da giocare dal punto di vista mentale. Poi però i punti devi farli anche contro le medie e le piccole squadre, perché valgono uguale in ogni partita. Su questo dobbiamo fare meglio, a partire dalla prossima partita contro la Fiorentina, che sarà molto impegnativa. Hanno bisogno di punti, speriamo li facciano tra due gare. Continuità? E' la cosa più difficile da trovare, però quando vinci contro una grande prendi fiducia e con quella puoi trovare continuità. Dobbiamo lavorare su questo, abbiamo fiducia nei nostri mezzi, sappiamo di essere forti e ce lo dicono pure da fuori. Vincere contro Napoli, Inter e Atalanta non è da squadra che lotta per la salvezza. Prima dobbiamo essere tranquilli quando ci guardiamo alle spalle, poi con partite come quella di domenica ci possiamo divertire. Non so quanto tempo era che non mi divertivo così in campo, non volevo più uscire. È stata una cosa bellissima, è per momenti come questo che voglio fare questo lavoro”.