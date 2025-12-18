FirenzeViola È la notte del verdetto europeo. Dubbi a centrocampo per Vanoli, davanti Piccoli-Dzeko

vedi letture

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro l'Hellas Verona, con annesso silenzio stampa da parte della società, e un ultimo posto in classifica che si fa sempre più netto (i viola sono fermi a quota 6 punti senza vittorie in campionato dopo 15 giornate), la Fiorentina si rituffa sulla Conference Legaue per l'ultima gara del girone che Vanoli e i suoi dovranno disputare questa sera allo Stadio della Tuilière contro il Losanna.

In tal senso per una gara che deciderà il destino europeo della squadra gigliata (per accedere direttamente agli ottavi entrando dunque tra le prime otto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto), Paolo Vanoli sceglie di optare per un turnover non troppo estremizzato e soprattutto decide di mantenere intatto il modulo di partenza, che come sempre sarà il 3-5-2. In porta è ormai acclarato che giocherà Martinelli e non De Gea, con il giovane viola alla seconda da titolare in stagione. In difesa il tridente sarà con ongi probabilità composto da Pongracic, Pablo Mari e Viti, mentre sulle corsie esterne ci saranno Dodo e Parisi. I dubbi principali riguardano invece il centrocampo, con Richardson che sembra sicuro di una maglia da titolare, e con Fagioli, Nicolussi e Sohm che si lottano i restanti due posti del reparto mediano. In avanti Vanoli lancia la coppia europea Dzeko-Piccoli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina di oggi, secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi, Dzeko, Piccoli.

Corriere dello Sport (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli.

Tuttosport (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli

Corriere Fiorentino (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Fagioli, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli.

La Nazione (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli

La Repubblica (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Sohm, Fagioli, Richardson, Parisi, Dzeko, Piccoli

FirenzeViola.it (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Fagioli, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli.