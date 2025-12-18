Losanna e Udinese decisive, la Gazzetta dello Sport: "Vanoli si gioca tutto"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è all'interno di una settimana decisiva per lui e anche per la squadra che oggi a Losanna scoprirà quale percorso dovrà imboccare al primo bivio europeo mentre domenica proverà a centrare finalmente il successo in campionato contro l’Udinese. L'allenatore viola, riporta la Gazzetta dello Sport, è confermato per queste due partite poi il club deciderà cosa fare.

Serve una larga vittoria. Tra i due match, se quello con i friulani è il più importante, quello con gli svizzeri ha un notevole valore: deve dare risposte sullo stato psicofisico e tecnico dei viola e può consentire di congelare la Conference fino a marzo.