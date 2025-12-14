Dagli inviati Bella-Kotchap in conferenza: "Tre punti a Firenze ci danno tanta autostima"

Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco, è stato tra i migliori nell'Hellas Verona corsaro al Franchi. Al termine del successo per 2-1 della squadra di Paolo Zanetti, il classe 2001 ha parlato in conferenza stampa:

Che significato ha questa vittoria?

"È una vittoria molto importante per noi. Sapevamo l'importanza della partita e non volevamo perdere. I tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici".

Cosa vi fa scattare nella testa questa doppia vittoria?

"Penso che ci dia molta autostima in noi stessi ma siamo ben consapevoli che il percorso sia ancora lungo, difficile e pieno di ostacoli".

Sta tornando ai livelli che la portarono al Mondiale nel 2022?

"Si, sono felice che sto riuscendo ad aiutare al meglio la squadra, ma posso ancora migliorare e devo continuare così".



Sei punti tra Atalanta e Fiorentina: è un bel messaggio che mandate alle altre squadre.

"Sì, oggi mandiamo il messaggio che possiamo giocarcela con chiunque. Lo avevamo già dimostrato ma oggi il messaggio è molto più forte".