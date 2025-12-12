Il Verona ritrova Gagliardini, l'ex Valentini in panchina: il punto

Il Verona, avversario della Fiorentina domenica, ha vinto l'ultima partita di campionato battendo l'Atalanta di Palladino e Zanetti sarebbe orientato a confermare l'undici ma tra infortuni e rientri qualcosa cambierà sicuramente. Il tecnico a centrocampo ritrova infatti Gagliardini, che rientra dalla squalifica e molto probabilemente l'ex Inter troverà una maglia da titolare. Secondo le ultime di formazione di Tuttomercatoweb, ballottaggio poi fra Al-Musrati e Niasse: se giocasse il libico, sarebbe lui ad agire davanti alla difesa, con Gagliardini e Bernede come mezzali, se invece toccasse a Niasse, Gagliardini tornerebbe a fare il play. Niente da fare invece per l'ex viola Nicolas Valentini (in prestito a Verona) che dovrebbe partire dalla panchina visto che la difesa che bene ha fatto contro l'Atalanta è stata confermata, ossia Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò.

Sulle due fasce scelte obbligate con Belghali e Frese. Davanti tocca ancora a Mosquera con Giovane (giocatore che la Fiorentina, su suggerimento di Palladino, aveva seguito), Orban dunque parte dalla panchina. Da valutare le condizioni di Serdar ed Akpa-Akpro, difficile il loro recupero, se non per la panchina.