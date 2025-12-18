FirenzeViola Losanna-Fiorentina, probabili formazioni: Martinelli dal 1', in mezzo Fagioli e chance per Piccoli

Problemi che si sommano ad altri problemi, pure sotto il profilo logistico. Complice uno sciopero la Fiorentina arriva in Svizzera con qualche ora di ritardo e l’arrivo allo stadio di Losanna diventa più complesso del previsto per l’inevitabile traffico che la comitiva viola affronta muovendosi da Ginevra. Poca voglia di parlare se non della sfida di domani, lo s’intuisce dagli sguardi di Vanoli e Fagioli che si presentano in sala stampa

Quel che anticipano le parole di ieri è comunque una conferma dell’assetto consueto, a cominciare dal modulo. Il 3-5-2 fin qui mai abbandonato è destinato a esser riproposto anche oggi, con Martinelli al posto di De Gea e con Viti che si candida a sostituire Ranieri, a completare il reparto ci saranno Pongracic e Pablo Marì. In mezzo, con Ndour squalificato, è Richardson a sperare di partire dall’inizio, con Fagioli in regia e Sohm (favorito nel ballottaggio su Mandragora) a riempire la linea mediana

Se sulle corsie esterne sono ancora Dodò e Parisi a puntare una maglia da titolare davanti Vanoli è disposto a mischiare le carte. Con Piccoli destinato a giocarsi le proprie chance, dopo più di una partita osservata dalla panchina, Dzeko è tra i favoriti per sostenere la punta, anche perché Kean e Gudmundsson torneranno molto probabilmente utili già domenica, contro l’Udinese, quando la Fiorentina si giocherà molto di più di quanto è in ballo stasera a Losanna nell’ottica di una qualificazione agli ottavi di finale di Conference League.

Com’era inevitabile, però, il momento viola viene analizzato al netto dell’impegno europeo, e l’intervento di Fagioli rivolto ai tifosi sembra riportare al centro il debito (anche di fiducia) che questa squadra si è creata con i suoi sostenitori. Nei confronti dei quasi 1000 in arrivo in serata in Svizzera è il mediano piacentino a prendersi le responsabilità del caso, ed è chiaro che al di là del risultato più che di parole la gente che tiene alla Fiorentina ha bisogno di risposte dal campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LOSANNA (4-3-1-2): Letica, Soppy, Mouanga, Sow, Fofana, Sigua, Roche, Custodio, Lekoueiry, Bair, Ajdini

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli, Pongracic, Pablo Marì, Viti, Dodò, Richardson, Fagioli, Sohm, Parisi, Dzeko, Piccoli