Vanoli a SkySport:"Domani col Losanna mi aspetto un altro step in avanti"

Da Losanna, ai microfoni di SkySport e alla vigilia dell'ultima sfida della league phase, Paolo Vanoli ha parlato così della sfida che attende domani la Fiorentina: "È una partita importante. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rifarti. È chiaro che, oggi, la testa è indirizzata anche al campionato, cercavamo a tutti i costi questa vittoria in A che, però, non è arrivata e non sta arrivando. E questo pesa tanto. Però la Conference è un'altra competizione importante, sappiamo benissimo dell'importanza della partita di domani, sappiamo che evento sarà per loro e sappiamo anche che il campo è in sintetico e completamente diverso dal nostro. Dovremo fare una partita molto attenta, dev'essere un altro piccolo step di crescita. Col Verona è mancato il risultato: al novantaduesimo abbiamo perso una partita che non meritavamo neanche di perdere. Restiamo positivi, cercheremo a tutti i costi di saldare i playoff. Poi chiaro che, in questo momento, la testa è concentrata anche sul campionato".

Come si allena la testa?

"Cercando di resettare e di essere positivi. Mettere in campo energia. Andare a cercare, ancora con più insistenza, quello che ci sta mancando". Nelle ultime partita ha visto una crescita? Piano piano sta crescendo il gruppo che vuole vedere? "Sono sincero e dico di sì. In questo momento non abbiamo tempo, e io sottoscritto ho delle responsabilità e devo portare dei risultati"

Le prossime due partite sono importanti anche per il suo futuro?

"L'importante è la Fiorentina, non Vanoli. il mio futuro è in secondo piano".