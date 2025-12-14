Conference League, il Losanna pareggia 0-0 in campionato sul campo del Basilea
Il Losanna, club svizzero che la Fiorentina dovrà affrontare giovedì in trasferta in Conference League, ha giocato quest'oggi in campionato una sfida delicata in casa del Basilea. Il match è terminato con un grigio 0-0 che di fatto non ha spostato molto per gli ospiti, rimasti in dieci per l'espulsione al 59' di Lekweiry e addirittura in nove con il doppio giallo rimediato al 95' da Soppy. Il Losanna sale in classifica a quota 21 punti ma sempre in piena zona play out all'ottavo posto.
