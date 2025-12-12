Il tecnico del Como Womens: "Fiorentina con grande potenziale offensivo ma noi cresciute"

vedi letture

Stefano Sottili, allenatore del Como Women che domani affronta la Fiorentina Femminile allo stadio "Ferruccio" di Seregno alle 12.30, ha presentato così la gara ai canali ufficiali: "La Fiorentina è una squadra molto forte, con principi di gioco ben definiti e un grande potenziale offensivo, con qualità importanti sia nell’undici titolare che nelle alternative. Per questo ritengo che possa lottare fino alla fine per i primi tre posti. Da agosto è diventata ancora più organizzata ed efficace nelle sue giocate. Ma anche noi siamo cresciute: c’è stato un percorso di sviluppo fisico, tecnico e di consapevolezza che ci ha permesso di disputare buone partite e di essere soddisfatte di quanto fatto fino a ora. Sappiamo però che ci sono ancora tanti aspetti su cui lavorare, vale per noi e per tutte le squadre di Serie A: il livello del campionato è cresciuto tantissimo dall’anno scorso, è più competitivo ed equilibrato”.

Ed ancora: "Quando affronti avversarie così forti, penso che il compito dell’allenatore sia quello di togliere pressione, non di aggiungerla. Queste sono partite che, per il valore dell’avversaria, si preparano quasi da sole. Il mio obiettivo è far arrivare le giocatrici il più tranquille possibile alla gara. Ho una squadra composta da ragazze intelligenti, che sanno bene quale tipo di sfida ci attende: non serve caricare ulteriormente l’aspetto emotivo”.