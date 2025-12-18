Losanna-Fiorentina, saranno circa 900 i tifosi viola. Fiesole pronta a contestare
FirenzeViola.it
Un fattore a cui prestare attenzione in vista della partita di questa sera in Conference League tra Losanna e Fiorentina è senza alcun dubbio quello legato ai tifosi. Non solo perché lo stadio de la Tuilière registrerà il suo secondo sold out della propria storia, dopo quello di qualche settimana fa con il Besiktas, ma soprattutto per i tanti sostenitori viola, circa novecento, che arriveranno in svizzera.
La Fiesole, rimarca La Repubblica, è pronta ad aderire a una contestazione contro la proprietà e la dirigenza già annunciata nei giorni scorsi dall’Accvc, la parte più moderata del tifo che ha preso le distanze dalla gestione Commisso. Un antipasto di una presa di posizione dura che ci sarà anche domenica contro l’Udinese.
