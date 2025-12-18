Gli incastri Viola per gli ottavi di Conference. Il Corriere Fiorentino "Playoff da evitare"

A 90 minuti dal termine della fase campionato di Conference il destino della Fiorentina deve ancora essere scritto e le combinazioni abbracciano ogni tipo di scenario: la squadra di Vanoli è tuttora nelle condizioni di concludere in una posizione compresa dalla seconda alla 25esima, passando così dalla qualificazione agli ottavi o ai playoff fino addirittura all’eliminazione. Il caso più remoto è quello che vede ad oggi la Fiorentina fuori dalla Conference: per il verificarsi di questa eventualità i gigliati dovrebbero perdere con almeno tre gol di scarto in Svizzera e contemporaneamente subire il sorpasso di quattordici squadre attraverso anche vittorie contro ogni previsione, come quelle del Drita sul campo del Rayo Vallecano e del Kups in casa del Crystal Palace.

La Fiorentina, sottolinea il Corriere Fiorentino, qualora confermasse una posizione compresa tra la nona e la 24esima avrebbe accesso al playoff in programma tra il 19 e il 26 febbraio, con sorteggio semi bloccato previsto per il 16 gennaio: per evitare due partite extra ed entrare dunque tra le prime otto i viola sono obbligati a vincere e sperare in una serie di incastri. Considerando il più che probabile arrivo a pari punti di più formazioni per la Fiorentina diventa cruciale imporsi con almeno due gol di scarto allo Stade de la Tuilière per rimpinguare una differenza reti (primo criterio nella classifica avulsa) che al momento registra un +4. Stasera alle 21 si disputeranno in contemporanea tutte e le 18 partite della sesta giornata, andando così a trasformare la classifica in una vera e propria montagna russa prima del triplice fischio.