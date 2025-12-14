Ballottaggio Sarr-Orban, torna Gagliardini: la probabile di Zanetti al Franchi
FirenzeViola.it
Direttamente dalle pagine di TMW, la probabile formazione dell'Hellas Verona per il match contro la Fiorentina, a cura del corrispondente in Veneto: a Firenze Zanetti ritrova Gagliardini, che rientra dalla squalifica per diffida. Ballottaggio fra lui e Niasse per affiancare Al-Musrati e Bernede. Difesa confermata rispetto alla sfida contro l'Atalanta: Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò.
Sulle due fasce scelte obbligate con Belghali e Frese. Davanti toccherebbe ancora a Mosquera con Giovane, ma il colombiano ha un problema dell'ultimo minuto al ginocchio. Non dovesse farcela, ballottaggio fra Sarr e Orban. Serdar rientra in panchina, non ce la fa Akpa-Akpro.
Pubblicità
Avversari
Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare benedi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
2 Alle 15 Fiorentina-Hellas, Mandragora e Sohm con Nicolussi, Fagioli verso la panchina. Davanti Gud-Kean
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com