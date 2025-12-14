Ballottaggio Sarr-Orban, torna Gagliardini: la probabile di Zanetti al Franchi

vedi letture

Direttamente dalle pagine di TMW, la probabile formazione dell'Hellas Verona per il match contro la Fiorentina, a cura del corrispondente in Veneto: a Firenze Zanetti ritrova Gagliardini, che rientra dalla squalifica per diffida. Ballottaggio fra lui e Niasse per affiancare Al-Musrati e Bernede. Difesa confermata rispetto alla sfida contro l'Atalanta: Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò.

Sulle due fasce scelte obbligate con Belghali e Frese. Davanti toccherebbe ancora a Mosquera con Giovane, ma il colombiano ha un problema dell'ultimo minuto al ginocchio. Non dovesse farcela, ballottaggio fra Sarr e Orban. Serdar rientra in panchina, non ce la fa Akpa-Akpro.