I 26 convocati di Zanetti per Fiorentina-Hellas: Serdar ok, Akpa Akpro out
Domani alle 15 fischio d'inizio al Franchi per Fiorentina-Hellas Verona, vero e proprio scontro diretto in fondo alla classifica. Una partita fondamentale per la Fiorentina, fanalino di coda, che solo vincendo può se non altro riacciuffare e tenere giù il Verona che altrimenti scapperebbe via. Gara importante dunque anche per i gialloblù che cercano di dare continuità alla bella vittoria con l'Atalanta sette giorni prima. Il tecnico dell'Hellas, Paolo Zanetti, ha convocato per Firenze 26 giocatori, c'è Serdar così come Mosquera mentre non ce la fa Akpa Akpro. Gagliardini rientra dopo la squalifica.
I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
94 Toniolo
I 2️⃣6️⃣ convocati di mister #Zanetti per #FiorentinaVerona 🟨🟦#SerieAEnilive #WeAreHellas #DaiVerona pic.twitter.com/ivh5E1XFk6— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 13, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati