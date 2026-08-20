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Il Pisa si rinforza in vista dello scontro con la Fiorentina: ha firmato Petagna

Il Pisa si rinforza in vista dello scontro con la Fiorentina: ha firmato PetagnaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:45Avversari
di Redazione FV

Il Pisa, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia il prossimo 15 settembre alle ore 21, si è rinforzato con un acquisto proveniente dalla Serie A. I nerazzurri hanno infatti annunciato l'arrivo di Andrea Petagna, che ha lasciato il Monza dopo il ritorno nella massima serie per ripartire dalla B proprio con la maglia dei toscani. Ecco l'annuncio del club pisano: "Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Monza per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna". 