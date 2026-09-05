Dagli inviati Pellegrino: "Dobbiamo sfruttare la nostra gioventù. Spero sia il primo di tanti gol"

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Dalla sala stampa dello stadio Franchi, ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Torino: “Questo mio gol ha un sapore amaro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, potevamo stare suo 2-0 se entrava il colpo di testa di Atta. Dobbiamo maturare, non è una scusa il fatto che siamo giovani. Dobbiamo cambiare la strada con il lavoro”.

Com’è possibile che siate partiti così male?

“Il calcio è uno sport bello anche per questo motivo: siamo molto forti ma dobbiamo farlo vedere in campo. Dobbiamo imparare e crescere, migliorando. Dobbiamo fare meglio tante cose lavorando”.

Lei rende di più quando c’è un clima sereno? Perché sembrate una squadra impaurita…

“I giovani portano gioia perché ti portano a collegare meglio con i compagni. Ma se sei giovane magari ti manca esperienza e ti ribaltano la partita come oggi. Dobbiamo sfruttare di più questa nostra gioventù: dobbiamo maturare e imparare”.

Che vi ha detto il mister dopo la partita?

“Il nostro rapporto è ottimo, ha parlato con noi ma resta tra noi cosa ci ha detto. Crediamo nel mister e in quello che ci fa fare”.

Vuole mandare un messaggio ai tifosi?

“Li ringrazio perché i tifosi hanno fatto una bella festa in queste prime gare. Poi capisco le proteste perché noi siamo la Fiorentina e dobbiamo dare di più tutti. Dedico il gol alla mia famiglia. Spero sia il primo di tanti”.

Ha parlato con Mastantuono dopo il cambio?

"No ancora no. Lo farò presto perché è un amico".