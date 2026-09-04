Abate verso Firenze: "Noi come i viola, ci serve tempo. Mandragora? Un leader"

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Domani alle ore 15 si gioca Fiorentina-Torino, terza giornata di campionato. Alla vigilia del match, ha preso la parola in conferenza stampa l'allenatore granata Ignazio Abate. Ecco le sue dichirazioni: "Dobbiamo leggere la partita, dovremo aggredire alto. E se dobbiamo abbassarci, lo faremo stringendo le maglie. Dobbiamo capire i momenti. In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Fatto sedute video, i ragazzi hanno avuto sempre approccio positivo. Due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta e i nuovi hanno portato entusiasmo"

Cosa cambia con Mandragora? "L'assetto non cambia tanto, aumentiamo di spessore e qualità. E' un giocatore importante ed esperto, è un leader ed è un acquisto importante"

Come stanno i nuovi? "Mandragora è il più pronto di tutti. Bragança ha qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti e ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, bisogna valutarlo. Rodriguez è indietro, Belghali ha bisogno di tempo ma ha una struttura per entrare in forma in tempi rapidi"

Sarà più una prova di carattere che tecnica contro la Fiorentina? "Loro sono l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso, ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi siamo a 0 punti e abbiamo una voglia di feroce di far nostra la partita"

Qual è il modo migliore per servire Simeone?

"Aspetto difensivo e offensivo viaggiano insieme. Se si difende bene, si sviluppa meglio. Uomini e moduli lasciano il tempo che trovano. Simeone è importante, ha la mia massima fiducia. La squadra può servirlo meglio e lui può fare di più"