Napoli, squadra al lavoro agli ordini di Allegri: ancora out Anguissa
Prosegue a Castel Volturno la marcia di avvicinamento del Napoli al prossimo appuntamento di campionato. Nel mirino degli azzurri c’è la trasferta di Firenze, in programma domenica alle 12.30 sul campo della Fiorentina. La squadra allenata da Paolo Vanoli attende dunque gli uomini di Allegri al Franchi. Intanto, nella mattinata odierna, il gruppo ha continuato a lavorare sul campo con una nuova seduta agli ordini dello staff tecnico. Al termine dell’allenamento sono state fornite dal club anche le ultime indicazioni sulle condizioni fisiche dei calciatori:
"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati