Il Venezia ha tante assenze ma uno stadio dalla sua: il Penzo verso il sold out contro la Fiorentina

vedi letture

Non è un Venezia in emergenza, ma poco ci manca. Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito della sfida di stasera tra i lagunari e la Fiorentina: l'incrocio con Paolo Vanoli, l’allenatore che nel 2024 riportò gli arancioneroverdi in Serie A, arriva davanti a circa dodicimila spettatori e con una classifica già pesante. Dopo lo 0-2 di San Siro, infatti, sono arrivati anche i passi falsi negli scontri diretti. Serve quindi una reazione ordinata, per sbloccarsi e lasciare alle spalle i tentennamenti.

«Bisogna sempre capire in che modo arrivano certe sconfitte, la mentalità continuo a vederla», ha spiegato nella conferenza della vigilia Giovanni Stroppa, che potrebbe affidarsi anche a Sohm, arrivato proprio dalla Fiorentina. Mazzocchi, invece, si avvicina al debutto sulla fascia destra: «Dobbiamo farci trovare pronti, anche se la Fiorentina ha cambiato allenatore all’improvviso. Nelle loro difficoltà, però, il risultato contro il Frosinone è bugiardo». Il Venezia dovrà fare i conti anche con diverse assenze. L’ultima è quella di Franjic, fermato da una lussazione alla spalla e fuori fino alla sosta. Restano indisponibili anche Adorante, Dagasso, Basic e Sverko, mentre rientrano Correia e Moreno. Due anni fa, nonostante la retrocessione, contro la Fiorentina arrivarono quattro punti in due partite.