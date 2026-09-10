Venezia-Fiorentina, i 27 convocati di Stroppa per la gara di domani: out Dagasso
Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la Giornata 4 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare la Fiorentina, domani alle ore 20:45 allo Pier Luigi Penzo. Diverse le assenze: oltre ai già annunciati Bella Cotchap, Franjic e i lungo degenti Sverko e Adorante, dà forfait anche Dagasso.
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
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