Stroppa cambia la difesa del Venezia: Moreno può esordire contro la Fiorentina

Stroppa cambia la difesa del Venezia: Moreno può esordire contro la Fiorentina
Oggi alle 14:45Avversari
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dall'edizione veneziana del Corriere del Veneto, Matias Moreno è pronto a fare il suo esordio in campionato con la maglia del Venezia proprio contro la sua ex squadra, ovvero la Fiorentina. Stroppa vorrebbe cambiare una retroguardia che non ha dato sicurezza alla squadra, ferma a zero punti esattamente come i viola, e l'argentino, dopo la convocazione contro il Frosinone, è pronto per una maglia da titolare. Insieme a lui potrebbe esordire anche un altro nuovo acquisto della società lagunare, ovvero l'ex Napoli Juan Jesus. 