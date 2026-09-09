Stroppa cambia la difesa del Venezia: Moreno può esordire contro la Fiorentina
Secondo quanto riportato dall'edizione veneziana del Corriere del Veneto, Matias Moreno è pronto a fare il suo esordio in campionato con la maglia del Venezia proprio contro la sua ex squadra, ovvero la Fiorentina. Stroppa vorrebbe cambiare una retroguardia che non ha dato sicurezza alla squadra, ferma a zero punti esattamente come i viola, e l'argentino, dopo la convocazione contro il Frosinone, è pronto per una maglia da titolare. Insieme a lui potrebbe esordire anche un altro nuovo acquisto della società lagunare, ovvero l'ex Napoli Juan Jesus.
Pubblicità
Avversari
Dagli inviatiComuzzo (sala stampa): "Sono rimasto male per l'addio alla Fiorentina. Oggi ero emozionato"
Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
4 Scontro tra Fiorentina e Grosso, la ricostruzione del Corriere Fiorentino: il tecnico voleva disertare il Viola Park
Copertina
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com