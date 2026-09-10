Lesioni per Meret e Alisson, out a Firenze: il report del Napoli. Anguissa in gruppo

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Il Napoli ha fatto il punto sugli infortunati, con l'unica bella notizia che riguarda Anguissa che si è si è allenato con il gruppo e dovebbe dunque essere disponibile già per la prossima gara. Difficile, se non impossiible, invece vedere anche contro la Fiorentina al Franchi, tra dieci giorni prima della sosta per le Nazionali, Alex Meret e Alisson Santos alle prese con delle lesioni, come ravvisato dagli esami. Ecco il report che li riguarda:

"Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro".