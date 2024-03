LAZIO, In attesa del dopo-Sarri, il ritiro è già finito

FirenzeViola.it

In casa Lazio dura poco meno di ventiquattro ore il ritiro punitivo voluto dalla società: in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri (dimissioni comunicate ieri in serata) la squadra ha rotto il ritiro indetto dopo la quarta sconfitta consecutiva colta contro l'Udinese. Ecco la ricostruzione di Tuttomercatoweb.com: dopo il ko contro l'Udinese e la decisione di andare subito in ritiro, la squadra, per bocca dei senatori, si era subito detta contraria al provvedimento. "Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso", sarebbero le parole pronunciate da Alessio Romagnoli e rivolte al presidente Claudio Lotito durante un acceso confronto fra i due con oggetto proprio la decisione societaria.

Poi le dimissioni di Sarri, l'affidamento della squadra a Martusciello e le ultime novità: il nuovo primo allenatore ha diretto questa mattina la seduta di allenamento a Formello ed in seguito è arrivato dalla società il rompete le righe, con i calciatori che hanno così potuto far ritorno regolarmente nelle proprie abitazioni. Ritiro quindi di fatto finito ancor prima di cominciare, proprio come aveva chiesto la squadra.