Lazio, filtra ottimismo sulle condizioni di Zaccagni: ci prova per Firenze

Lazio, filtra ottimismo sulle condizioni di Zaccagni: ci prova per FirenzeFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:31Avversari
di Redazione FV

In vista della partita di lunedì sera contro la Fiorentina, filtra ottimismo in casa Lazio sulle condizioni di Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano dei biancocelesti potrebbe rientrare tra i convocati contro il club gigliato e dunque essere a disposizione di Maurizio Sarri, che potrà inserirlo a partita in corso, anche se l'obiettivo rimane la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. 