Terremoto in casa Milan, Romano: "Contattato Paratici, piace a Cardinale"

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Giornata di terremoto in casa Milan, dove la proprietà Red Bird ha deciso in un colpo solo di far fuori l'allenatore e la dirigenza. Salutato Igli Tare come ds, secondo gli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano ci sarebbero già stati dei contatti con Fabio Paratici, attualmente alla Fiorentina. Queste le loro dichiarazioni dal canale Youtube: “Il Milan sta sondando tanti ds. Secondo me il primo passo sarà decidere il direttore sportivo e nelle ultime ore ci sono stati contatti anche con l’attuale direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Poi ce ne saranno altri.Paratici è stato un Direttore Sportivo più che considerato dal Milan un anno fa, era quasi virtualmente un nuovo dirigente del Milan. Oggi il discorso Paratici può tornare di moda.

È vero che ha firmato con la Fiorentina a gennaio, ma l’opportunità di prendere in mano un progetto come quello del Milan può essere un’occasione. I contatti sono assolutamente reali e concreti. Si riparte con Cardinale al timone del Milan e lo stesso Cardinale aveva portato con forza la candidatura di Paratici un anno fa. Oggi torna la sua candidatura, diciamo che ce ne saranno altre. Ci aspettiamo una decisione in tempi non troppo lunghi, prima del Mondiale il Milan vorrà iniziare assolutamente a delineare la sua stagione sportiva