FirenzeViola Retroscena: Iraola-Fiorentina, contatti già un anno fa ma l'allenatore ha declinato

vedi letture

Andoni Iraola almeno per ora non sarà allenatore della Fiorentina. L'allenatore del Bournemouth, destinato a salutare le cherries a fine stagione dopo tre anni in Premier League, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan dopo i contatti che sono stati attivati da Cardinale già nelle passate settimane. L'allenatore spagnolo è diventato uno dei candidati principali a sostituire Max Allegri mentre la Fiorentina, club al quale è stato accostato spesso ultimamente, resta defilata: come raccolto da Firenzeviola.it, già Pradè aveva tentato i primi approcci ormai un anno fa prima di virare su Pioli.

Ma Iraola declinò già allora l'offerta scegliendo di restare in Inghilterra. Una scelta che non è cambiata ad un anno di distanza, perché in questo momento il classe '82 sta tenendo in considerazione altre destinazioni piuttosto che Firenze.