Sarà Fiorentina-Parma la finale Scudetto Primavera: 2-1 dei ducali al Cesena
Sarà il Parma di mister Corrent a sfidare la Fiorentina Primavera nella finale Scudetto in programma giovedì sera al Viola Park (calcio d'inizio ore 20:30). Dopo il 2-0 rifilato dai viola al Bologna ieri, stasera toccava a Parma e Cesena sfidarsi per accedere all'atto conclusivo del campionato al Viola Park come tutte le Final Four del campionato Primavera 1.
Alla fine hanno la meglio i ducali dopo una partita tosta e molto tesa soprattutto a seguito del penalty che decide la sfida al 72' realizzato da Mikolajewski (espulso nell'occasione il tecnico dei romagnoli) mattatore della sfida con una doppietta. Di Zamagni invece la rete del Cesena. Giovedì sera si affronteranno le due squadre arrivate a pari punti in cima alla classifica, Fiorentina e Parma.
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