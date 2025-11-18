Montenegro si racconta: "Un grazie a Liverani. Spero di superare mio nonno"

Intervistato dai canali del club nell'ambito della rubrica "Viola Futuro", il centrocampista della Fiorentina Primavera Luca Montenegro - arrivato quest'estate dalla Ternana - si è così presentato: "La chiamata della Fiorentina mi è arrivata tramite il procuratore: appena ho saputo che i viola mi volevano, ho detto di sì con grande gioia" il pensiero del 2007, che poi è tornato sull'estate vissuta in prima squadra: "E' stata una bella emozione, in particolare il gol realizzato nell'amichevole con il Grosseto. Viaggiare tanto da piccolo tra Potenza e Matera mi è servito tanto per crescere. La stima di mister Liverani? Lo ringrazio per le parole usate ma ho deciso di intraprendere una nuova strada: spero comunque di rivederlo.

Mio nonno, Gaetano Montenegro, è stato un attaccante degli anni '70 e tutto questo mi inorgoglisce; lui vuole che lo superi ma non è facile. Il rapporto con Galloppa è ottimo, così come quello col gruppo. Firenze è una città bellissima, vivo a Coverciano e sto bene. Il Viola Park è davvero immenso, mi ritengo molto fortunato".