Qui Juventus, due giorni di riposo come la Fiorentina: da valutare Vlahovic

La Juventus - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - sta godendo al pari dei viola di due giorni di riposo, con la ripresa dei bianconeri che è fissata per martedì quando ci sarà il rientro dei primi nazionali. Tra questi ci sarà anche Vlahovic, che dopo aver riportato un sovraccarico all'adduttore, verrà lasciato a riposo per qualche giorno. Le sue condizioni, però, non desterebbero particolari preoccupazioni. 