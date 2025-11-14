Juventus: migliorano le condizioni di Cabal in vista della Fiorentina
Come riportato da Sky Sport, dopo il recupero di Loyd Kelly, Luciano Spalletti potrà contare sul rientro di un altro difensore in vista della partita della Fiorentina in programma sabato 22 novembre alle ore 18 allo Stadio Franchi. Si tratta di Juan Cabal, assente dalla gara di Champions League contro il Villarreal a causa di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Con questo rientro Spalletti potrebbe decidere di passare a una difesa a quattro e lavorare, quindi, su un eventuale cambio di modulo dato che i difensori non sono partiti per le rispettive nazionali.
