Napoli, esclusione punitiva per De Bruyne domani contro il Venezia

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Nel giro di appena tre giorni, Kevin De Bruyne è passato dall’essere uno dei protagonisti della vittoria del Napoli contro il Frosinone a diventare un caso dal punto di vista tattico dopo la trasferta di Champions League contro il Villarreal. Impiegato in mezzo al campo con l’obiettivo di dare maggiore solidità al reparto, il centrocampista belga non ha seguito le indicazioni difensive di Massimiliano Allegri. Durante la partita si sono così susseguiti diversi confronti tra i due: il tecnico gli chiedeva di restare nella propria posizione, mentre De Bruyne continuava a pressare gli avversari senza il supporto dei compagni.

Un'esclusione punitiva

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, la conseguenza di questo episodio potrebbe essere l’esclusione del belga dall’undici titolare nella prossima gara di campionato a Venezia, con una partenza dalla panchina. Allegri starebbe infatti valutando cambiamenti significativi nella formazione iniziale, con l’obiettivo di assicurare maggiore equilibrio e solidità difensiva. A gestire il centrocampo dovrebbe essere la coppia composta da Lobotka e Gilmour.