Qui Inter, le probabili decisioni di Chivu: in difesa scelte obbligate

La Fiorentina di Paolo Vanoli si prepara ad affrontare un’Inter che in campionato è una sorta di schiacciasassi e che ha ottenuto dalla vittoria di mercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk un'ulteriore iniezione di fiducia. L’appuntamento è fissato per domenica alle 12.30, quando i viola saranno chiamati a misurarsi con la formazione di Cristian Chivu. I numerosi impegni ravvicinati potrebbero spingere il tecnico nerazzurro a effettuare alcune rotazioni nell’undici iniziale.

Tra i pali, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dovrebbe trovare spazio Provedel, pronto a fare il suo esordio stagionale, mentre in difesa le scelte sembrano condizionate dalle assenze di Stones e Pavard: davanti al portiere dovrebbero quindi agire Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie esterne si va verso la conferma di Diouf e Dimarco, vista anche l'assenza per infortunio di Luis Henrique, mentre in mediana dovrebbero partire dal primo minuto Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco, infine, dove sarà assente fino alla sosta per le nazionali Lautaro Martinez, Chivu sarebbe orientato a schierare Thuram e non Bonny al fianco di Pio Esposito, rimasto in panchina nella recente gara europea contro lo Shakhtar. Un’Inter che potrebbe dunque presentarsi al confronto con qualche novità, senza rinunciare a un assetto competitivo per la trasferta contro la Fiorentina.