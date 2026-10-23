Qui Inter, da Lautaro a Bastoni: ecco tutti i tempi di recupero dei nerazzurri
Quattro infortunati in casa Inter, con alcune assenze che pesano più delle altre. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, la squadra tornerà oggi al lavoro. Luis Henrique e Lautaro Martinez dovrebbero rientrare dopo la sosta per le nazionali, mentre per Curtis Jones non c’è fretta: il tecnico vuole recuperarlo al meglio.
Più complicata la retroguardia
Situazione più delicata in difesa, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord del 3 novembre, quando mancherà anche lo squalificato Alessandro Bastoni. Benjamin Pavard è più vicino al rientro e potrebbe essere disponibile già per la gara europea, anche se difficilmente partirà titolare. John Stones, invece, potrebbe aver bisogno di qualche giorno in più. Entrambi salteranno comunque la partita contro la Fiorentina, oltre ai successivi impegni in programma prima della sosta.
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