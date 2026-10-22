Qui Inter, Chivu premia i suoi giocatori: giornata libera in vista della Fiorentina

Qui Inter, Chivu premia i suoi giocatori: giornata libera in vista della FiorentinaFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:20Avversari
di Redazione FV

Nonostante fra tre giorni al Meazza, all'ora di pranzo, si presenterà la Fiorentina, oggi non è stato un giorno di lavoro per il gruppo nerazzurro. Come riportato da FcInterNews.it, Cristian Chivu ha infatti concesso la giornata libera ai suoi giocatori, reduci dall'impegnativa partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, vinta nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo.

Al lavoro solo i giocatori attualmente infortunati e in via di recupero: Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. I cancelli del Training Centre in Appiano Gentile riapriranno domani per la seduta completa