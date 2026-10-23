Inter-Fiorentina, Chivu prepara novità: Provedel verso l'esordio, torna Mkhitaryan
L'Inter si prepara alla sfida di domenica contro la Fiorentina con alcune possibili novità di formazione. La più importante riguarda la porta, dove Ivan Provedel potrebbe finalmente fare il suo debutto ufficiale in maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le sensazioni sono positive e Cristian Chivu starebbe valutando di concedere una possibilità all'ex portiere della Lazio, arrivato durante il mercato estivo e finora rimasto alle spalle di Josep Martinez.
Le novità potrebbero però riguardare anche gli altri reparti. In difesa si va verso il ritorno dal primo minuto di Yann Bisseck, mentre a centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Henrikh Mkhitaryan. L'armeno potrebbe affiancare Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, garantendo esperienza e qualità alla manovra nerazzurra. Qualche dubbio resta invece nel reparto offensivo. Marcus Thuram rappresenta il punto fermo dell'attacco interista, mentre per affiancarlo è aperto il ballottaggio tra Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.
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