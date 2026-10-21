Qui Inter, con lo Shakhtar attesi due ritorni: la probabile formazione
L'Inter si prepara a una serata europea da non sbagliare. Questa sera, a San Siro, i nerazzurri affrontano lo Shakhtar Donetsk in Champions League con l'obiettivo di conquistare i primi punti nella competizione, dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge. Una sfida delicata per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a invertire la rotta in Europa senza perdere di vista gli impegni in campionato. Come riportato da FCInterNews, l'allenatore nerazzurro sembra avere già alcune certezze in vista della gara contro gli ucraini.
In attacco, Ange-Yoan Bonny è candidato a partire dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, mentre a centrocampo sono attesi i ritorni dal primo minuto di Hakan Calhanoglu e Andy Diouf. Carlos Augusto dovrebbe trovare spazio nell'undici titolare, ma resta da capire quale sarà l'assetto definitivo della difesa. Proprio nel reparto arretrato si concentrano alcuni dei principali dubbi di Chivu. Da valutare la scelta del portiere e la possibilità di rivedere Alessandro Bastoni al centro della difesa, con uno tra Bisseck e Akanji che potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.
Prima, dunque, c'è lo Shakhtar, un appuntamento fondamentale per rilanciare le ambizioni europee dell'Inter. Ma lo sguardo è già rivolto anche al campionato: domenica 25 ottobre, alle 12.30, i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina a San Siro per l'ottava giornata di Serie A.
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