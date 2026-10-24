Fiducia e unità d'intenti: club e dirigenti si schierano al fianco di Vanoli

Fiducia e unità d'intenti: club e dirigenti si schierano al fianco di VanoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 12:15Primo Piano
di Redazione FV

Nonostante le due sconfitte arrivate dopo la lunga sosta per le Nazionali, Paolo Vanoli ha una posizione solida alla guida della Fiorentina, anche in vista di una gara da bollino rosso come quella contro l'Inter di domani al Meazza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società di Commisso nei confronti del proprio tecnico fa filtrare fiducia e unità di intenti, con la convinzione che i risultati arriveranno.

Non una posizione ufficiale, né dichiarazioni che arrivano direttamente dai protagonisti, ma la conferma indiretta della volontà forte di stare vicino alla squadra e all'allenatore. Con la speranza che a breve possa arrivare la svolta necessaria per cambiare volto a questo pessimo inizio di stagione. 