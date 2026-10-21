Qui Inter, contro la Fiorentina il debutto stagionale di Provedel in porta

Qui Inter, contro la Fiorentina il debutto stagionale di Provedel in portaFirenzeViola.it
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Ieri alle 19:20Avversari
di Redazione FV

Il giudizio definitivo sull'affidabilità di Pepo Martinez e Ivan Provedel in casa Inter arriverà a fine stagione, quando i nerazzurri dovranno decidere se continuare con gli attuali portieri oppure investire su un nuovo numero uno in vista della prossima annata. Secondo la Gazzetta dello Sport, le gerarchie attuali di Cristian Chivu sono chiare: lo spagnolo è il titolare, tanto che anche stasera difenderà la porta nerazzurra contro lo Shakhtar in Champions League, mentre l'ex Lazio resta il vice ma troverà spazio nelle prossime due partite di campionato contro Fiorentina e Venezia.