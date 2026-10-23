Qui Inter, il comunicato su Luis Henrique: "Risentimento all'adduttore"
L’Inter, prossima avversaria della Fiorentina in Serie A, ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano Luis Henrique. Il giocatore si è sottoposto nella mattinata odierna a una serie di accertamenti medici per valutare l’entità del problema muscolare accusato. Gli esami clinici e strumentali, effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra.
Il comunicato ufficiale dell'Inter
Questa la nota ufficiale diramata dal club nerazzurro: "Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra". Le condizioni del centrocampista saranno ora monitorate dallo staff medico dell’Inter, che valuterà l’evoluzione del problema nei prossimi giorni. La sua eventuale disponibilità in vista della sfida contro la Fiorentina resta quindi da verificare, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della società milanese.
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