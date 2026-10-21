Prima della Fiorentina, l'Inter sorride in Champions: 1-0 allo Shakhtar
Con grande sofferenza, l'Inter batte 1-0 lo Shakhtar Donetsk e trova il primo successo della stagione in Champions League. I nerazzurri patiscono più del dovuto gli ucraini, dopo un forcing iniziale che però non aveva dato i suoi frutti. Tanto che per arrivare al vantaggio si deve attendere il 77', quando arriva un assist meraviglioso di Mhkitaryan per Carlos Augusto, che di petto indirizza e sotto le gambe batte Riznyk.
Il tutto pochi minuti dopo un'espulsione rocambolesca di Bastoni, ammonito due volte nel giro di un minuto, prima di un calcio da fermo. Un successo che porta la squadra di Chivu, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, dentro al gruppone centrale di formazioni che poi andranno al playoff. Ma ci sono ancora cinque partite da giocare della League Phase di Champions e prima, i nerazzurri dovranno pensare alla sfida coi viola.
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