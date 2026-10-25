L'Inter e la pista qatariota: si raffredda la trattativa tra Oaktree e Al Thani
Si è fermata l'operazione che avrebbe potuto portare capitali qatarioti nell'Inter. Come scrive Tuttosport, la trattativa tra Oaktree, attuale proprietario di maggioranza del club nerazzurro, e il fondo Al Mirqab, riconducibile allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, avrebbe subito una frenata significativa dopo i contatti delle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni provenienti dagli ambienti finanziari, il confronto si sarebbe arenato principalmente per una questione economica. Le parti non avrebbero trovato un punto d'incontro sulla valutazione delle quote di minoranza che il fondo americano era disposto a cedere al potenziale investitore. Una distanza che avrebbe raffreddato gli entusiasmi iniziali, rendendo meno probabile una conclusione dell'operazione in tempi brevi.
La frenata nei colloqui non sembra destinata a modificare i programmi della proprietà americana. Oaktree continua infatti a considerare l'Inter una componente importante del proprio portafoglio di investimenti e non avrebbe necessità di concludere l'accordo con Al Mirqab per proseguire il progetto societario. Anche senza l'ingresso di un nuovo socio, il fondo manterrebbe il proprio sostegno al club presieduto da Giuseppe Marotta, che detiene a sua volta una partecipazione nella società. Una posizione che permette alla proprietà di affrontare eventuali trattative senza l'urgenza di trovare nuovi investitori a ogni costo.
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