Paratici: "Non pensiamo a gennaio. Vi spiego la situazione Dodo"

Prima del fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha parlato così a DAZN: "La vicinanza della società aiuta tutti, dal mister allo staff tecnico. Il lavoro del dirigente è mettere l'allenatore e la squadra nella condizione migliore per esprimere il suo meglio. Da quando è arrivato Paolo ha affrontato tutte squadre importanti quindi è presto per dare valutazioni".

Vanoli parla di equilibrio, la rosa è equilibrata?

"Non pensiamo a gennaio per ora. Per quanto riguarda il talento, noi ne abbiamo tanto e non si parla solo di talento offensivo. Credo che abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro sapendo che saremo andati incontro a difficoltà. Ci sono le salite nei percorsi e noi dobbiamo affrontarle nel modo migliore possibile".

Qual è la situazione Dodo?

"Molto chiara e semplice: l'anno scorso quando è terminato il campionato il giocatore aveva la legittima ambizione di trovare una soluzione diversa dalla Fiorentina e noi l'avremmo accontentato di fronte all'offerta giusta. Questo non è successo e ha portato un po' di difficoltà nel suo inizio di stagione, ora però si allena bene e lo trattiamo come tutti gli altri: se meriterà di giocare, lo farà".

Un complimento al figlio Lorenzo.

"A questa età bisogna andarci piano con i complimenti, io lo giudico come un giocatore della Primavera della Fiorentina e sono un po' severo. Ma sono felice che abbia questo tipo di momento".