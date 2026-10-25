Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Valdepenas! La decisione su Brescianini
Alle 12:30 scendono in campo Inter e Fiorentina per la partita in programma a San Siro e valida per l'ottava giornata di Serie A. Nonostante le attese, Vanoli punta ancora su Valdepenas come terzino sinistro, mentre a destra c'è Jimenez. Confermata la presenza di Brescianini nel centrocampo a tre con Fagioli e Ndour. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Josep Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Dimarco, Bovo, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Diop.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valde; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Joao Mario, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Viery, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi.
Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio - Rossi
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
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