Provedel dal 1' contro la Fiorentina: da tifoso a titolare della 'sua' Inter
Contro la Fiorentina il tecnico dell'Inter Chivu lancerà in porta Ivan Provedel, attuale secondo portiere nerazzurro che non gioca una partita dallo scorso marzo ma che ora si potrà godere la grande occasione di scendere in campo a San Siro con la maglia della sua squadra del cuore. Il cambio di portiere era nell'aria da un po', ma il tecnico interista ha preferito prima far prendere confidenza alla porta a Martinez, che sederà in panchina anche mercoledì contro il Venezia prima di riprendersi il ruolo da titolare nel derby del weekend di Halloween. Provedel si gode il momento e sogna anche di mettere in difficoltà l'allenatore per la futura titolarità della porta dell'Inter.
Partendo dalla sfida contro i viola di domani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
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