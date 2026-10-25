Pongracic: "Come si difende contro l'Inter? Con tutta la squadra"

Pongracic: "Come si difende contro l'Inter? Con tutta la squadra"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Marin Pongracic parla così a DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Fiorentina in programma alle 12:30: "Contro squadre come l'Inter devi difendere con tutta la squadra, dovremo essere tutti cattivi, tosti. Facendo una grande partita abbiamo l'occasione di fare un bel risultato".