Berti ricorda: "Mai tremate le gambe come al ritorno al Franchi. Una roba folle"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport come doppio ex di Inter e Fiorentina, Nicola Berti ricorda proprio il suo trasferimento in nerazzurro: "Ho bei ricordi di Firenze e io piacevo ai tifosi, il mio gioco piaceva, anche se in quella squadra c’era uno come Baggio. Poi però mi hanno venduto quando mi mancava ancora un anno di contratto... Mi fecero passare per un mercenario. E io non lo sono per niente. Mi avevano venduto al Napoli, ma c’erano anche altre squadre come il Milan, la Juve. Poi è arrivata l’Inter e io, con una mamma interista, non potevo dire di no. Poi era un progetto in costruzione, questa cosa mi piaceva e infatti sono diventato uno dei protagonisti dello scudetto dei record dell’89. Però quando sono tornato per la prima volta a Firenze da avversario, mi sono tremate le gambe come non mi era mai accaduto in carriera".

Come mai?

"Tutto lo stadio era contro di me. I tifosi ma anche i miei ex compagni, che erano miei amici fino a qualche mese prima. Una roba folle. Ed era iniziato tutto prima di entrare allo stadio. Il pullman a quei tempi si fermava fuori e anche dei signori al bar davanti all’entrata mi lanciarono contro delle monetine. Ma alla fine la sa una cosa? Io sono fiero di quello che è successo perché voleva dire che contavo qualcosa".