Abbraccio tra Paratici e Marotta a San Siro: il gesto ripreso da DAZN
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Un momento particolare nel prepartita di Inter-Fiorentina, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Le telecamere di DAZN hanno immortalato un abbraccio tra Fabio Paratici e Giuseppe Marotta, protagonisti di un incontro cordiale prima del fischio d'inizio della gara di San Siro. Un gesto significativo tra due dirigenti che si conoscono molto bene, avendo condiviso diversi anni di lavoro alla Juventus. Oggi su fronti differenti, Paratici e Marotta si sono ritrovati in occasione della sfida tra viola e nerazzurri. L'abbraccio nel tunnel degli spogliatoi è stato uno dei momenti curiosi prima del match.
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