Inter, la nota su Mkhitaryan: "Risentimento muscolare". Out coi viola

L'Inter ha emesso un comunicato sul proprio profilo ufficiale per fare il punto sulle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio dalla sfida col Napoli: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima". Il giocatore potrebbe dover stare fuori almeno un mese. Sicuramente sarà indisponibile per l'incontro di mercoledì sera contro la Fiorentina.