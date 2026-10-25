Giovedì Atalanta al Franchi, Sarri fa il punto sugli infortuni
Giovedì prossimo, nel turno infrasettimanale di serie A, al Franchi arriva l'Atalanta, alle prese con una serie di infortunati. Nella conferenza stampa post gara con il Frosinone (finita 4-4), il tecnico Maurizio Sarri fa il punto partendo dall'ultimo giocatore ad unirsi all'elenco degli infortunati, Bellanova, uscito proprio per un problema. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro:
"Domani sapremo qualche dettaglio in più per quanto riguarda Bellanova. Sugli altri infortunati Scalvini ha cominciato a fare qualcosa sul campo, Sulemana sta bene però è stato fermo per tanto tempo che a livello di condizione fisica serve migliorare: sono due giocatori che a breve potrebbero essere utilizzti per qualche spezzone. Kessié avrà un controllo domani".
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