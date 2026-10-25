Inter, Thuram: "Rigore di Viery? È strano, gli arbitri pensano che io simuli"

Inter, Thuram: "Rigore di Viery? È strano, gli arbitri pensano che io simuli"FirenzeViola.it
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Ieri alle 17:20Avversari
di Redazione FV

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlatoa Dazn, dopo la partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole soprattutto sul tema legato alle rimonte: "C'è la fiducia di una squadra che sa di poter vincere anche alla fine. Sappiamo che la partita è lunga e possiamo vincerla sempre".

Hai esultato come Lautaro? "Si perché di solito segna lui al novantesimo".

Cosa succede coi rigori? "Strano, ogni volta in campo l'arbitro pensa che ho simulato perché ho preso giallo a Bologna. Devo continuare a puntare il giocatore e alla fine accade come oggi".

Pallone d'Oro a un francese? "Spero che andrà a un francese, ne abbiamo tanti forti come Mbappé, Dembelé e Olise".